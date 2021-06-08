Все ради одной цели – поработить страну и доказать всему миру ее несостоятельность. Такое мнение в видеоблоге "Теории заговора" выразил Алексей Печий.

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По его словам, именно поэтому имперские амбиции России относительно Украины и амбиции Китая в отношении Тайваня можно сравнивать и проводить параллели.

К тому же у Тайваня, как и у Украины, главный партнер – это США,

– отметил Печий.

Он отметил, что урок не очень яркой реакции Запада на атаки России на Украину, убеждают голову Китая Си Цзиньпина в том, что США не будут вмешиваться и в потенциальную войну за Тайвань.

США могут сдержать двух агрессоров

Поэтому Европейский Союз и США имеют шанс в Украине продемонстрировать свою приверженность существующему международному порядку и тем самым сдержать двух агрессоров еще до того, как это перерастет в новую мировую войну.

Журналист отметил, что уже скоро состоится неделя судьбоносных встреч: саммиты G7, Организации Североатлантического договора, США и ЕС, встреча Джо Байдена и Владимира Путина. От этих встреч очень многое зависит, не только для Украины, но и для китайской зоны влияния.

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"Статус основного союзника США вне НАТО для Украины, поставки оружия, большое присутствие войск Альянса на границах Украины и в Черном море – это то, что может сбить пыл не только из Москвы, но и из Пекина. И это сильно поможет США в конфронтации с Китаем", – добавил Печий.

Отношения США и Украины: что известно

В течение всей агрессии России против Украины США поддерживают наше государство.

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Украина и США вышли на новый уровень отношений.

Также украинский лидер отметил, что очень неприятно удивлен решением Байдена касательно "Северного потока-2".

Вчера, 7 июня, стало известно, что Байден во время телефонного разговора пригласил Зеленского в Белый дом.

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