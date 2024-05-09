FPV-дроном доставили 105 кг провианта: морпехи показали, как применяют дроны на фронте

На фронте ФПВ-дроны эффективно поражают вражеские цели. Однако, это не единственное их преимущество, они могут спасать жизни наших бойцов.

Об этом рассказали ребята и из роты ударных БПЛА 37 ОБрМП в новом видео проекта "Украинский Свидетель". Военные показали снаряды, которыми они уничтожают россиян, а также рассказали о гуманитарных миссиях дронов на фронте.

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В кадре – пилоты Александр с позывным "Жулик" и Андрей с позывным "Лимбо", командир роты Александр с позывным "Easy" и главный сержант Кирилл с позывным "Фотограф".

Какие боеприпасы используют

"В своей работе мы используем суббоеприпасы от РСЗО (реактивная система залпового огня) "Ураган", – рассказывает "Easy".

По словам военного, эти суббоеприпасы прилетают не только по нашим позициям, но и по мирному населению. И поскольку некоторые из них не взрываются, наши саперы их достают и разбирают, а потом эти "подарки" летят обратно к врагу.

"Жулик" рассказал о снарядах от минометов, которыми он и его подразделение уничтожают оккупантов.

"Осколочные мины можно использовать для сбросов. Их мы также приспосабливаем для своей работы – 120 мм, осколочные мины калибра 69 мм и т.д.", – уточнил Олесксандр с позывным "Жулик".



Военные рассказали об универсальности ФПВ-дронов / Фото проекта "Украинский свидетель"

Универсальность FPV-дронов на поле боя

В чем заключается универсальность этих дронов, объяснил командир роты Александр. По его словам, стоимость одного устройства составляет 450 – 500 долларов.

"И несмотря на основную функцию дронов – поражать цели противника, они еще и способны спасать жизни", – отметил "Easy".

Дроны могут делать доразведку и доставлять гуманитарные грузы.



Осколочный боеприпас, который будет поражать врага / Фото проекта "Украинский свидетель"

FPV-дроном доставили 105 кг провианта

Боец роты Сергей с позывным "Бока" с помощью ФПВ-дрона за один день доставил 105 килограммов провизии.

"Он сделал 71 вылет. А еще были боевые, во время которых "Бока" поразил 8 целей", – рассказывает "Жулик".

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Украинские военные убеждены, что дроны сверхважные в условиях современной войны / Фото проекта "Украинский свидетель"

К слову, водитель экипажа Алексей с позывным "Профессор" рассказал, как оказался на фронте.

"Я слышал эти истории, когда насильно сажают в машину и везут в ТЦК. На улице ко мне подошел человек в форме и я сказал: мое время пришло. Ссориться я не буду. Я уважаю военную форму", – вспомнил Алексей.

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