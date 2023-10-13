Пырнули ножом: в Пекине напали на сотрудника посольства Израиля

В китайской столице израильский дипломат подвергся ножевому нападению. Его пришлось госпитализировать.

Инцидент произошел за пределами территории самого дипломатического ведомства.

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Покушение на израильского дипломата

О нападении на сотрудника диппредставительства Израиля в Китае стало известно утром 13 октября. По данным израильских СМИ, дипломату нанесли ножевое ранение. Мужчину госпитализировали, его состояние стабильное.

Между тем, мотивы нападавшего остаются неизвестными.

Следует обратить внимание на то, что атака на израильтянина произошла на фоне вооруженного конфликта между ЦАХАЛ и боевиками Сектора Газы, который начался 7 октября с вторжения палестинских террористов на территорию Израиля.

Какова позиция Китая по войне Израиля и ХАМАС

Первая реакция Китая на обострение между Израилем и Палестиной последовала 8 октября. Тогда он призвал стороны немедленно прекратить огонь и защитить гражданское население. Кроме того, в МИДе страны отметили, что единственным выходом для разрешения конфликта является "создание независимого палестинского государства".

Также Китай так и не назвал боевиков ХАМАС террористами, выбрав для употребления нейтральную формулировку: "палестинские вооруженные группировки". Более того, за виновного в войне Пекин тоже смолчал.

Пекин хочет выиграть от конфликта Израиля и боевиков

Западные аналитики считают, что Китай, призывая к "созданию независимого палестинского государства", пытается заигрывать с развивающимися странами. Он хочет показать, что защищает более слабых, то есть палестинцев, в то же время противопоставив себя США, которые поддерживают Израиль.

Стоит отметить, что за возрождение "палестинского государства" в пределах 1967 года выступают также Турция, Иран и Россия.