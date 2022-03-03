Пекут тысячи хлебов, а также готовят военных: как волонтеры помогают в Харькове

Харьков героически противостоит российским оккупантам, хотя орки продолжают бить по мирным людям. Люди пекут хлеб, а также кормят военных, героически защищающих город.

Только за ночь на 3 марта испекли 9 тысяч хлебов. Причем цену на них не повышают, несмотря на сложную ситуацию.

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В Харькове продолжают печь хлеб для людей

На сегодняшний день (говорится о ночи на 3 марта – 24 канал) уже сделали 9 тысяч хлебов и 5200 батонов,

– рассказали в пекарне.

Добавили, что, несмотря ни на что, цены не поднимают и работают по-прежнему. За хлебом в пекарню приезжают волонтеры и обычные люди. В небольшой очереди в помещении можно заметить людей как среднего возраста, так и пожилых бабушек.

Нужен хлеб, подсолнечное масло, хотя бы какие-нибудь консервы. С водой у многих проблемы. Просто не знаю, где набрать воды,

– рассказал волонтер, приехавший за хлебом.

Неравнодушные развозят хлеб людям с инвалидностью и всем, кто в этом нуждается.

Люди в Харькове продолжают печь хлеб и кормить военных

Люди, несмотря на войну, продолжают печь хлеб: смотрите видео

Харьков настроен на победу и готовит еду для военных

Смерть врагам! Это сало – это самая вкусная для нас. Мы будем кормить наших (говорится о военных – 24 канала). Ребята (говорится о волонтерах – 24 канал) все продукты нам поставляют. Поэтому военные будут накормлены. Победа за нами!

– рассказала повар.

Готовят шашлыки, матнакаш (армянский национальный хлеб), хачапури, супы, картофель, овощные салаты, гарниры.

Предприятие уже использовало все свои продукты, поэтому сейчас готовят из тех, которые передают волонтеры из разных городов.

Отважные люди, несмотря на ракетные атаки, готовят еду для военных в Харькове: смотрите видео



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