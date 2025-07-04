Пела под портретами павших: в Прилуках проверяют видео с песней российского исполнителя
- В Прилуках девушка спела песню российского рэпера возле мемориала погибших воинов, полиция проверяет видео.
- Рэпер Рэм Дигга известен поддержкой террористической группировки "ДНР".
В Прилуках девушка спела песню российского рэпера возле мемориала погибших воинов. Полиция уже ищет ее и проверяет видео.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на полицию Черниговской области. В Прилуках Черниговской области полиция проверяет резонансное видео, которое появилось в соцсетях.
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Песня российского рэпера на фоне памяти героев
На кадрах девушка исполняет песню российского рэпера Рэм Дигги на фоне баннеров с портретами погибших украинских военных.
Как сообщили в полиции Черниговской области, по данному факту уже начали проверку и устанавливают личность девушки, которая спела под мемориалом.
Рэм Дигга (настоящее имя Роман Воронин) известен своей публичной поддержкой террористической группировки "ДНР". В его клипах снимались пророссийские боевики, а после оккупации Крыма он также выступал на полуострове.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и напоминают, что популяризация российских артистов, которые поддерживают агрессию против Украины, может иметь правовые последствия.