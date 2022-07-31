Как получить пенсию жителям регионов, которые Укрпочта перестала обслуживать

Украина работает на благосостояние своих граждан, поэтому обеспечивает все социальные выплаты для людей. К сожалению, Укрпочта сейчас не может доставить пенсии абсолютно во все регионы нашего государства.

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в интервью во время национального телемарафона отметила, что доставка пенсий действительно является вызовом. Часть пособия выплачивали через Укрпочту, часть через банки, информирует 24 канал.

К теме Как переселенцам получить выплаты по новому адресу при наличии банковской карты и без нее

Для почтальонов опасно носить пенсии

Министр отметила, что в стране продолжается война и некоторые территории оккупированы, продолжаются боевые действия. Это причина того, что сегодня Укрпочта не везде может работать. Это физически опасно для почтальонов, которые идут с наличными.

Были случаи, когда отбирали деньги и это еще малейшая потеря. Ведь случалось, когда люди и умирали, когда разносили пенсионные деньги,

– сказала Жолнович.

Как людям получить пенсии в оккупации

По словам министра, для этого действует следующий алгоритм: деньги переводят на Сбербанк переводом и они 30 дней ждут человека.

Если же он не может этим воспользоваться, то ищут уже через Приватбанк все возможные счета человека, которые он только когда-то открывал. Именно в этом банке самая большая клиентская база.

Сбрасываем деньги туда с надеждой, что человек хоть каким-то образом сможет их себе снять. В любом случае эти деньги никуда не денутся, они будут скапливаться. Есть варианты получить их даже на оккупированной территории,

– сказала Жолнович.

Она также заверила, что сейчас уже работают с тем, чтобы на этих территориях можно было открыть карточки онлайн, если их не было. Есть определенные вопросы, потому что есть риски верификации личности, то есть, что вместо него могут быть какие-то мошенники.

"Я надеюсь, что мы это решим и будем максимально гибко всеми возможными способами пытаться помочь людям на оккупированных территориях", – отметил министр.

Пенсии в Украине

В 2022 году на Украине запланировали провести 5 повышений пенсий. Три уже провели, а две должны состояться в октябре и декабре. Это означает, что с 1 августа пенсионные выплаты украинцев не изменятся. В этом году пенсионеры могут ожидать повышения выплаты с 1 октября.

Минимальная пенсионная выплата для неработающих в возрасте от 65 лет и тех, кто имеет страховой стаж – мужчины не менее 35 лет и женщины не менее 30 лет, составит 2 680 гривен. Также хотят установить ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен лицам от 70 до 75 лет.