На этой неделе "Укрпочта" готова обеспечить первую доставку и выплату пенсий жителям деоккупированных населенных пунктов Харьковской области. Соответствующее решение было принято 10 сентября.

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Что будет с пенсиями на освобожденных территориях

Передвижные отделения начнут развозить пенсии с понедельника-вторника (12 – 13 сентября – 24 канал). На этапе решения также вопросы о тех пенсионерах, которые получают выплаты на карты, но и они в ближайшее время будут устранены. Поэтому пенсионные выплаты получат все.

Отметим, что Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий призвал жителей освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой. Поскольку, прежде всего, их должны проверить специалисты и восстановить все системы жизнеобеспечения.

Как восстановить пенсионные выплаты

Украинцы имеют право возобновить пенсионные выплаты в полном объеме, после того как покинули временно оккупированную территорию. В комментарии 24 каналу Игорь Чудовский, управляющий партнер Адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" рассказал, что для этого нужно:

зарегистрироваться как ВПЛ (внутриперемещенное лицо),

обратиться в Пенсионный Фонд Украины (ПФУ).

Для получения пенсии внутри перемещенному лицу необходимо зарегистрироваться и получить справку о взятии на учет внутриперемещенного лица, которая позволит, в частности, переоформить социальные выплаты и пенсию, объяснила 24 каналу Виолета Монастырская, адвокат Адвокатского объединения Legal Strategy.

Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ в электронной форме

С помощью мобильного приложения Единого государственного вебпортала электронных услуг (Портал Дія) подать заявку. Далее обратиться в центр административных услуг по месту пребывания, чтобы получить справку в бумажной форме. С этой справкой обратиться в управление ПФУ в районе фактического места жительства для возобновления пенсионных выплат.

Как подать заявление о взятии на учет ВПЛ лично

Обратиться к уполномоченному лицу исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или центра предоставления административных услуг. Также заявителю необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, либо документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка.

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