Цього тижня "Укрпошта" готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалили 10 вересня.

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Що буде с пенсіями на звільнених територіях

Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка (12 – 13 вересня – 24 канал). На етапі вирішення також питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки, але й вони найближчим часом будуть усунуті. Тому пенсійні виплати отримають всі.

Зазначимо, що Координаційний штаб з питань деокупованих територій закликав мешканців звільнених населених пунктів не поспішати з поверненням додому. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення.

Як поновити пенсійні виплати

Українці мають право поновити пенсійні виплати у повному обсязі, після того, як покинули тимчасово окуповану територію. У коментарі 24 каналу Ігор Чудовський, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Чудовський та партнери" розповів, що для цього потрібно:

зареєструватись як ВПО (внутрішньопереміщена особа),

звернутись до Пенсійного Фонду України (ПФУ).

Для отримання пенсії внутрішньо переміщеній особі необхідно зареєструватися та отримати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка дозволить, зокрема, переоформити соціальні виплати та пенсію, пояснила 24 каналу Віолета Монастирська, адвокатка Адвокатського об'єднання Legal Strategy.

Як подати заяву про взяття на облік ВПО в електронній формі

За допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Портал Дія) подати заявку. Далі звернутись до центру адміністративних послуг за місцем перебування, аби отримати довідку в паперовій формі. З цією довідкою звертається в управління ПФУ в районі фактичного місця проживання для відновлення пенсійних виплат.

Як подати заяву про взяття на облік ВПО особисто

Звернутися до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центру надання адміністративних послуг. Також заявнику необхідно надати документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.

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