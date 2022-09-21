Кто из украинцев может потерять страховой стаж во время войны и как не остаться без пенсии

В Украине во время военного положения некоторые граждане теряют страховой стаж. Это касается тех, кто вынужден уходить в отпуск за свой счет.

Такие украинцы лишаются базы для начисления и уплаты единого социального взноса. Следовательно, проведенное время в отпуске за свой счет не будет учитываться в стаже.

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Как украинцы могут потерять страховой стаж во время войны

Как рассказал эксперт по социальной политике Андрей Павловский, работник во время продолжительного отпуска без сохранения заработной платы менее социально защищен. По его словам, если человек в это время заболел, то пособие по временной нетрудоспособности ему не будет выплачиваться.

Если работник написал заявление об отпуске без сохранения заработной платы на целый месяц или больше (на время периода военного положения), ему не начисляется заработная плата. Следовательно, отсутствует и база для начисления и уплаты ЕСВ (страхового взноса). Как следствие, страховой стаж за соответствующие неоплачиваемые месяцы не засчитывается и можно остаться без пенсии,

– отметил эксперт.

Кстати, страховой стаж засчитывается при уплате страховых взносов. Основное отличие от трудового стажа – это когда наличие страхового стажа связано с уплатой страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Кто сможет раньше выйти на пенсию в 2023 году

Теперь на пенсию в 60 лет могут выйти те, чей страховой стаж 30 и больше лет. Соответствующее требование будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Если вы не получили соответствующий пенсионный стаж, то ваш выход на пенсию возможен при условии, что вам 63 года и у вас от 20 до 30 лет стажа в 2023 году и если вам 65 лет и у вас от 15 до 20 лет трудового стажа.

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