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      Гончарук озвучил риски в упрощении выплат пенсий жителям оккупированного Донбасса

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      Гончарук с осторожностью относится к упрощению выплат пенсий жителям ОРДЛО / Facebook-страница Офиса эффективного регулирования

      Алексей Гончарук с осторожностью относится к упрощению процедуры выплаты пенсий жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.

      Сейчас премьер-министр не готов комментировать предложенный Раде законопроект, об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

      Знайте больше: Правительство упростит процесс получения пенсий на оккупированных территориях: что известно

      При этом Гончарук отметил, что всем украинцам, приезжающим на подконтрольную территорию Украины, выплачиваются пенсии. Однако возникают трудности при верификации личности.

      Надо понимать, что человек там действительно есть, что он жив, что тебя не обманывают. Существует большое количество проблем. Но я осторожно относился к идеям упрощенного отношения к этим вопросам, типа, давайте вслепую будем платить все и всем,
      – отметил он.

      Что предусматривает законопроект о пенсии жителям ОРДЛО?

      В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2083-д. Он должен урегулировать вопрос о выплате пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. В частности, они смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица.

      Законопроект предусматривает:

      • Предоставить людям, которые жили на оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, право докупить стаж без применения санкций;
      • В случае потери документов дать возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
      • Жители оккупированных территорий смогут получать пенсии без справки вынужденно перемещенного лица (переселенца);
      • Выплачивать задолженность по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит – 3 года)

      Как сейчас происходят выплаты пенсий на оккупированных территориях?Во избежание злоупотреблений в 2016 году Украина приняла решение о более жестких правилах получения пенсий для переселенцев. Выдачу денег осуществляли через счета и сеть "Ощадбанка". Также было установлено систему верификации через электронные пенсионные удостоверения. Кроме этого, пенсионеры теряли свои выплаты, если более двух месяцев они отсутствовали на территориях, подконтрольных Украине.

      Это привело к тому, что жители оккупированной части Донбасса приезжали на подконтрольную Украине территорию. Они становились на учет, получали пенсию и возвращались обратно в ОРДЛО.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Пенсия Алексей Гончарук Верховная Рада Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
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