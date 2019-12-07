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      Гончарук озвучив ризики у спрощенні виплат пенсій жителям окупованого Донбасу

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      Гончарук з обережністю ставиться до спрощення виплат пенсій жителям ОРДЛО / Фейсбук-сторінка Офісу ефективного регулювання

      Олексій Гончарук з обережністю ставиться до спрощення процедури виплати пенсій жителям окремих регіонів Донецької та Луганської областей.

      Наразі прем’єр-міністр не готовий коментувати запропонованій Раді законопроєкт, про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

      Знайте більше: Уряд хоче спростити процес отримання пенсій на окупованих територіях – що про це відомо

      При цьому Гончарук зазначив, що всім українцям, що приїжджають на підконтрольну територію України, виплачуються пенсії. Однак виникають трудності при верифікації особистості.

      Треба розуміти, що людина там дійсно є, що він живий, що тебе не обманюють. Існує велика кількість проблем. Але я обережно ставився б до ідей спрощеного ставлення до цих питань, типу, давайте наосліп будемо платити все і всім,
      – зазначив він.

      Що передбачає законопроєкт про пенсії жителям ОРДЛО

      У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д. Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи.

      Законопроєкт передбачає:

      • Надати людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;
      • В разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;
      • Жителі окупованих територій зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи (переселенця);
      • Виплачувати заборгованість по пенсіях без терміну давності (наразі діє ліміт — 3 роки)

      Як зараз відбуваються виплати пенсій на окупованих територіях?Задля уникнення зловживань у 2016 році Україна прийняла рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку". Також було встановлено систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення. Крім цього, пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше двох місяців вони були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні.

      Це призвело до того, що мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію. Вони ставали на облік, отримували пенсію і поверталися назад в ОРДЛО.

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      26200
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Війна на Донбасі Верховна Рада Олексій Гончарук Пенсія Новини України Новини політики
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