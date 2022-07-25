Для того чтобы оформить пенсию по инвалидности, нужно подать соответствующие документы. Также должен быть определенный стаж работы.

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Документы для оформления пенсии

Речь идет о:

письменном заявлении о назначении пенсии;

паспорте или свидетельстве о рождении (для детей). Если есть ID-паспорт, нужна еще справка о регистрации места жительства, которую выдают вместе с паспортом;

РНОКПП (регистрационный номер учетной карты налогоплательщика);

трудовой книжке или других документах, подтверждающих стаж и ведомость о заработной плате;

документах, удостоверяющие особый статус личности (например: справка из МСЭК, удостоверение личности с инвалидностью в результате войны);

фотографии, чтобы оформить пенсионное удостоверение.



Необходимый стаж, чтобы получить пенсию / Фото Пенсионного фонда

Если пенсию нужно оформить военному срочной службы, к заявлению для оформления пенсии по инвалидности нужно еще добавить свидетельство о болезни, выданное и заверенное военным комиссариатом по месту снятия военнослужащего с военного учета. Если нет, то справку военно-врачебной комиссии или ее копию.



Как оформить пенсию по инвалидности / Фото Пенсионного фонда

Документы на пенсию для уволенных с военной службы

Если случилось так, что инвалидность наступила после увольнения с военной службы, то к заявлению для назначения пенсии нужно добавить:

справку военного комиссариата о прохождении военной службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной службы

заключение МСЭК о том, что инвалидность связана с прохождением военной службы.

При этом подать документы для назначения пенсии по инвалидности можно офлайн, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда. Также можно сделать это онлайн – на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Какие выплаты получают военные

С начала 2022 года пенсии для украинских военных выросли на 3 тысячи гривен. Теперь они рассчитывают на то, что будут получать от государства около 8,9 тысяч гривен. Если говорить о повышении выплат в процентах, то они выросли на 53%.

В среднем зарплата военного сейчас в Украине колеблется от 13 до 25 тысяч гривен в зависимости от должности и обязанностей. Еще есть дополнительная выплата к этому согласно постановлению Кабмина №168 от 28 февраля. Оно гарантирует дополнительную выплату для военных, полиции, военных прокуроров и других работников силовых структур в размере 30 тысяч гривен.

При этом Кабинет Министров изменил условия для выплаты работникам Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) 30 000 гривен во время войны. Изменения касаются только работников ГУИС.

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