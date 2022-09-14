Как подтвердить стаж для получения пенсии без трудовой книжки

Из-за полномасштабной войны не редки случаи, когда люди во время эвакуации оставляли документы или теряли их. Однако у государства есть механизмы для подтверждения стажа без трудовой книжки.

Трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Однако и без нее есть несколько способов подтвердить свой стаж.

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Подтверждение трудового стажа без трудовой книжки

С 2004 года в Украине для выхода на пенсию внедрили страховой стаж, который подтверждается по данным персонифицированного учета, хранящимся в Пенсионном фонде.

Если гражданин потерял свою трудовую или в ней содержатся неточные данные о периодах работы или нет необходимых записей, трудовой стаж он может подтвердить другими документами. В частности, Пенсионному фонду он может предоставить:

справки предприятия;

выписки из приказов;

личные счета и сведения о выдаче зарплаты;

удостоверения и характеристики с места работы;

трудовые договора и соглашения с отметками об их исполнении;

другие документы, содержащие информацию о периодах работы.

Эти документы могут быть изданы по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями. Однако, если не сохранились и они, можно подтвердить стаж членскими билетами профсоюзов. Однако отметим, что при этом подтверждаются периоды работы, за которые есть отметки об уплате членских взносов.

Если все письменные доказательства трудовой деятельности, которые дают право на пенсию, не сохранились, подтверждение стажа могут провести органы Пенсионного фонда на основании свидетельских показаний. Их должно быть от двух человек, которые знали бы заявителя во время совместной работы на одном предприятии, учреждении или организации.

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Как получить пенсию при отсутствии стажа

Граждане, не имеющие официальной работы с 2004 года, а следовательно не относившиеся к категории застрахованных лиц, могут получать пенсию. Нужно заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования. Такие договоры представляют собой два типа:

с ежемесячной уплатой единого социального взноса, заключаемого не менее чем на год;

единовременная уплата единого социального взноса за истекший период, но не ранее чем с 1 января 2004 года.

Размер единого социального взноса, уплачиваемый ежемесячно, не может быть меньше минимального страхового взноса. Сегодня это 1430 гривен. При единовременной уплате единого социального взноса сумма за каждый месяц без стажа вдвое больше. Уплата же производится одной суммой в течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

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