Нужна теплая одежда, ведь скоро зима: пенсионер во второй раз задонатил большую сумму для ВСУ

87-летний Вячеслав Найденов из Ровненской области передал волонтерскому штабу 10 тысяч гривен на нужды ВСУ. Пенсионер объяснил, что скоро зима, поэтому украинским воинам понадобится теплая одежда.

Эту трогательную историю рассказал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. По его словам, это уже не первый крупный донат пенсионера для армии.

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Ранее мужчина пожертвовал еще более 35 тысяч гривен на ВСУ

Вячеслав Найденов из Вараша в августе отдал более 35 тысяч гривен для украинских защитников. Теперь в ноябре 87-летний мужчина насобирал и задонатил еще 10 тысяч.

Он отдал сбережения местному волонтерскому штабу. Пенсионер объяснил, что скоро будет очень холодно, поэтому ВСУ нужна теплая одежда.

Вячеслав Найденов всю жизнь проработал в энергетике, в свое время строил и развивал Вараш и атомную станцию. Спасибо за позицию! Каждый приближает победу, как может,

– написал председатель ОВА.

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Пенсионер из Буковины отдал для ВСУ все, что имел: продолжение истории

Новость о Николае Шевчуке, проживающем на Буковине, облетела всю сеть. Трогательная история о том, как пенсионер отдал деньги, которые собирал всю жизнь, не оставила украинцев равнодушными.

Речь идет о донате на сумму 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов . Их Николай Шевчук отправил на нужды украинского войска еще в марте.

. Их Николай Шевчук отправил на нужды украинского войска еще в марте. 21 ноября Президент Украины Владимир Зеленский отметил щедрого украинца орденом "За заслуги" III степени.

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