Полученную от продаж сумму мужчина передал местному общественному фонду. Здесь говорят, что на эти средства будет осуществлена отдельная целевая закупка.

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Как простые украинцы помогают ВСУ Николаю Ивановичу 85 лет. Всю жизнь он прожил в Сумах. Этим летом у него умерла жена, а перед этим – сын. Поэтому он решил продать квартиру и дачный участок. Свою племянницу он попросил подыскать волонтерский фонд, собирающий средства на нужды защитников. Так он пришел в общественный фонд "Сумы", которому передал 35 тысяч долларов на нужды украинских военных. Сейчас мужчина живет в частном доме. Представители фонда отмечают – сделали все возможное, чтобы убедиться, что Николай Иванович действительно способен внести такой вклад и не нуждается в этих средствах. Кроме того, мужчина рассказал, что проработал 46 лет на заводе имени Фрунзе, так что пенсии на жизнь ему хватает. В фонде добавляют, что пенсионер был убедительным, а эмоции от встречи с ним не передать словами. На эти средства будет осуществлена отдельная целевая закупка, по которой уже начались консультации с военными.

Пенсионер из Сум передал 35 тысяч долларов в помощь ВСУ: щемящее видео

Украинцы, умиленные таким шагом, придумывают разнообразные способы отблагодарить Николая Ивановича за такой героический шаг.

Притула призывает не расслабляться с волонтерской помощью

Притула рассказал, что в волонтерской деятельности ощущается уменьшение объема донатов по сравнению с концом февраля – началом марта. Однако у крупных фондов есть возможность работать более масштабно и комплексно, поэтому его фонд перешел в проектное собрание.

Он отметил, что сейчас Фонд Сергея Притулы пытается переключиться на работу с бизнесом.

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