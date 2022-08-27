Вилучену із продажів суму чоловік передав місцевому громадському фонду. Тут говорять, що на ці кошти буде здійснена окрема цільова закупівля.

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Як прості українці допомагають ЗСУ

Миколі Івановичу 85 років. Все життя він прожив у Сумах. Цього літа в нього помела дружина, а перед цим – син. Тож він вирішив продати квартиру та дачну ділянку.

Свою племінницю він попросив підшукати волонтерський фонд, який збирає кошти на потреби захисників. Так він прийшов до громадського фонду "Суми", якому передав 35 тисяч доларів на потреби українських військових.

Зараз чоловік живе у приватному будинку. Представники фонду зазначають – зробили все можливе, аби переконатися, що Микола Іванович дійсно спроможний зробити такий внесок і не потребує цих коштів. Крім того, чоловік розповів, що пропрацював 46 років на заводі імені Фрунзе, тож пенсії на життя йому вистачає. У фонді додають, що пенсіонер був переконливим, а емоції від зустрічі із ним – не передати словами.

На ці кошти буде здійснена окрема цільова закупівля щодо якої вже розпочалися консультації з військовими.