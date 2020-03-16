Пенсионеры смогут получить доплату во время карантина

Украинцы, которые получают меньше 5 тысяч гривен пенсии, смогут получить доплату в размере тысячи гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса в мире.

Важно Зеленский призвал Кабмин ввести новые карантинные меры из-за распространения коронавируса: видео

Зеленский отметил, что пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч, получат доплату в размере 1 тысячи гривен.

Также в Украине могут ввести ряд неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины.

Обращение Владимира Зеленского – смотрите видео:

Карантин в Украине: последние новости

На территории Украины 12 марта объявили трехнедельный карантин – он будет действовать до 3 апреля.

В это время закрыты все учебные заведения, отменены спортивные соревнования с участием зрителей.

Гражданам рекомендуют по возможности работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали 5 случаев коронавируса.

16 марта Украина закрывает границ у для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.

у для иностранцев, а с 17 марта . Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы. Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.

Владимир Зеленский созвал на 17 марта экстренное заседание Совета национальной безопасности. На нем будут обсуждать возможность введения режима чрезвычайного положения на территории всей Украины.



Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала