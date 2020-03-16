Пенсионеры смогут получить доплату во время карантина
Украинцы, которые получают меньше 5 тысяч гривен пенсии, смогут получить доплату в размере тысячи гривен.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в связи с пандемией коронавируса в мире.
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Зеленский отметил, что пенсионеры, которые получают меньше 5 тысяч, получат доплату в размере 1 тысячи гривен.
Также в Украине могут ввести ряд неотложных мер, которые помогут приостановить распространение коронавируса по территории Украины.
Обращение Владимира Зеленского – смотрите видео:
Карантин в Украине: последние новости
- На территории Украины 12 марта объявили трехнедельный карантин – он будет действовать до 3 апреля.
- В это время закрыты все учебные заведения, отменены спортивные соревнования с участием зрителей.
- Гражданам рекомендуют по возможности работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировали 5 случаев коронавируса.
- 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта прекращается авиасообщение. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал украинцев в течение трех дней вернуться из-за границы.
- Граждане Украины могут вернуться. Однако всех, кто возвращается из стран, где много зараженных коронавирусом, будут отправлять на обсервацию.
- Владимир Зеленский созвал на 17 марта экстренное заседание Совета национальной безопасности. На нем будут обсуждать возможность введения режима чрезвычайного положения на территории всей Украины.
Какие ограничения предлагают украинцам из-за коронавируса / Инфографика 24 канала