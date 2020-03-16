Пенсіонери зможуть отримати доплату під час карантину
Українці, які отримують менше 5 тисяч гривень пенсії, зможуть отримати доплату у розмірі тисячі гривень.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі.
Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео
Зеленський зазначив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч отримають доплату у розмірі 1 тисячі гривень.
Також в Україні можуть ввести низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України.
Звернення Володимира Зеленського – дивіться відео:
Карантин в Україні: останні новини
- На території України 12 березня оголосили тритижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.
- У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.
- Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Станом на 16 березня в Україні зафіксували 5 випадків коронавірусу.
- 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.
- Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.
- Володимир Зеленський скликав на 17 березня екстрене засідання Ради національної безпеки. На ньому будуть обговорювати можливість введення режиму надзвичайного стану на території усієї України.
Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу