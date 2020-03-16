Пенсіонери зможуть отримати доплату під час карантину

Українці, які отримують менше 5 тисяч гривень пенсії, зможуть отримати доплату у розмірі тисячі гривень.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у зв'язку з пандемією коронавірусу в світі.

Важливо Зеленський закликав Кабмін ввести нові карантинні заходи через поширення коронавірусу: відео

Зеленський зазначив, що пенсіонери, які отримують менше 5 тисяч отримають доплату у розмірі 1 тисячі гривень.

Також в Україні можуть ввести низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України.

Звернення Володимира Зеленського – дивіться відео:

Карантин в Україні: останні новини

На території України 12 березня оголосили тритижневий карантин – він діятиме до 3 квітня.

У цей час закриті усі навчальні заклади, скасовані спортивні змагання за участі глядачів.

Громадянам рекомендують за можливості працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Станом на 16 березня в Україні зафіксували 5 випадків коронавірусу.

16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону.

для іноземців, а з 17 березня . Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону. Громадяни України можуть повернутися. Однак усіх, хто повертається з країн, де багато заражених коронавірусом, відправлятимуть на обсервацію.

Володимир Зеленський скликав на 17 березня екстрене засідання Ради національної безпеки. На ньому будуть обговорювати можливість введення режиму надзвичайного стану на території усієї України.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу