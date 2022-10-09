Теперь льготы и субсидии выплачивает Пенсионный фонд: куда следует обращаться для получения денег

Пенсионный фонд Украины получил более 630 миллионов гривен для выплаты льгот и субсидий. Эти деньги передало Министерство социальной политики.

Так что можно говорить об успешном старте первого этапа передачи функций от органов социальной защиты в органы Пенсионного фонда.

Важно Пенсионный фонд направил на выплаты в октябре 14,4 миллиарда

Что делать украинцам

Гражданам, которые уже получают жилищную субсидию, не нужно обращаться в органы социальной защиты населения или органы Пенсионного фонда Украины. Они и дальше будут получать назначенную им жилищную субсидию избранным способом:

на банковский счет,

или через почтовое отделение.

Кроме того, в октябре для них будет произведен расчет размера жилищной субсидии на отопительный сезон, без необходимости обращений. Граждане, которые не могут самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги и еще не успели обратиться за назначением жилищной субсидии, могут это сделать в любое время, в том числе и в течение отопительного сезона.

Процедура оформления субсидии

В случае обращения за назначением жилищной субсидии в течение двух месяцев с начала отопительного сезона она назначается с начала такого сезона.

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать заявление и декларацию по установленным формам одним из следующих способов:

по почте в орган социальной защиты населения по месту жительства (желательно сделать это до 30 ноября 2022 года);

личным визитом в уполномоченные должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины;

в электронной форме через портал "Дія" – независимо от месяца обращения;

почтой или лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (с 1 декабря 2022).

В Пенсионный фонд Украины по вопросу назначения жилищной субсидии можно обращаться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места жительства. К примеру, граждане, проживающие в Донецкой или Киевской области, смогут обратиться за ее назначением в Сумах или Львове.

Будут ли получать субсидии на жилье переселенцы

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. По украинскому законодательству, граждане Украины не могут получать жилищные субсидии, если они дольше 60 дней находятся за границей. Однако правительство приняло решение, в котором говорится, что эта норма не будет действовать "в течение периода военного положения в Украине и двух месяцев после его прекращения или отмены".

В постановлении также написано, что с 1 октября выплачивать жилищные субсидии и льготы будет Пенсионный фонд Украины. А с 1 декабря он будет назначать, кто будет получать выплаты.

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