Пенсионный калькулятор: как воспользоваться и определять, какими будут выплаты

Украинцы могут собственноручно посчитать размер пенсионного стажа и сумму своих будущих выплат. В Пенсионном фонде показали полную видеоинструкцию.

Об этом сообщили в ПФУ. Кстати, для того, чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором, нужно авторизоваться на Портале электронных услуг фонда с помощью квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпис" или BankID.

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Как воспользоваться пенсионным калькулятором

Сервис "Пенсионный калькулятор", работающий на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, позволяет собственноручно рассчитать пенсионный стаж и размер будущей пенсии,

– заявили в ПФУ.

Сервис доступен по ссылке.

Сервис "Пенсионный калькулятор": смотрите видеоинструкцию

Выплачивают ли пенсию в случае переезда за границу

Сейчас некоторые украинцы уехали за границу из-за войны. И потому большинство из них интересует, будут ли выплачивать пенсию даже за пределами нашей страны.

В Украине пенсия выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах страны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

При пребывании пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.

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