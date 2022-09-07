Пенсионный калькулятор: как воспользоваться и определять, какими будут выплаты
Источник:Пенсионный фонд Украины
Украинцы могут собственноручно посчитать размер пенсионного стажа и сумму своих будущих выплат. В Пенсионном фонде показали полную видеоинструкцию.
Об этом сообщили в ПФУ. Кстати, для того, чтобы воспользоваться пенсионным калькулятором, нужно авторизоваться на Портале электронных услуг фонда с помощью квалифицированной электронной подписи, "Дія.Підпис" или BankID.
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Как воспользоваться пенсионным калькулятором
Сервис "Пенсионный калькулятор", работающий на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины, позволяет собственноручно рассчитать пенсионный стаж и размер будущей пенсии,
– заявили в ПФУ.
Сервис доступен по ссылке.
Сервис "Пенсионный калькулятор": смотрите видеоинструкцию
Выплачивают ли пенсию в случае переезда за границу
Сейчас некоторые украинцы уехали за границу из-за войны. И потому большинство из них интересует, будут ли выплачивать пенсию даже за пределами нашей страны.
В Украине пенсия выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах страны. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
При пребывании пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
В случае выезда пенсионера за границу на постоянное место жительства пенсия, назначенная в Украине, может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом по заявлению со следующего месяца после снятия с учета по месту постоянного проживания.
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