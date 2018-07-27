Пенсии за июль выплачены всем украинцам, – Гройсман

В пятницу, 27 июля, Пенсионный фонд Украины полностью завершил финансирование выплаты пенсий за июль.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

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"Информация от Пенсионного фонда: только что полностью завершили финансирование выплаты пенсий за июль. Мое поручение выполнено. Обеспечивать надлежащую социальную защиту – наш долг", – написал Гройсман.

Напомним, выплаты пенсий в июле проводились с задержкой. Гройсман дал поручение Пенсионному фонду до конца текущей недели урегулировать данную ситуацию. Глава правительства назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

Ранее в "Укрпочте" заявили, что задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связаны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда.