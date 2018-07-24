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В Украине задерживают выплату пенсий: известна причина

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"Укрпочта" прокомментировала задержку пенсий в Украине
"Укрпочта" прокомментировала задержку пенсий в Украине / Фото из открытых источников

Задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связанны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укрпочта".

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Укрпочта работает в штатном режиме. По состоянию на сегодня, 24 июля, существуют временные технические задержки финансирования Пенсионным фондом Украины выплаты пенсий. Информируем, что выплата за период с 4 по 20 июля осуществляется в полном объеме,
– говорится в сообщении.

Кроме того, в ПАО уверяют, что "Укрпочта" будет своевременно сообщать своим клиентам о возобновлении финансирования и изменения в графике выплаты пенсий за период с 18 по 25 июля.

"Заверяем наших клиентов, что Укрпочта делает все возможное для обеспечения скорейшей выплаты пенсий", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что первыми в "очереди" на повышение пенсии будут чернобыльцы и люди с большим трудовым стажем, но малой зарплатой. Миллион граждан Украины уже с 1 июля получат на 62 гривны повышенные пенсии согласно нового размера прожиточного минимума.

Теги: Новости Украины Деньги Пенсіонери
Источник: 24 канал
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