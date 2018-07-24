В Україні затримують виплату пенсій: відома причина

Затримки виплат пенсій, які почалися в Україні майже тиждень тому, пов'язані з тимчасовими технічними проблемами з боку Пенсійного фонду.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укрпошта".

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Укрпошта працює у штатному режимі. Станом на сьогодні,24 липня, існують тимчасові технічні затримки фінансування Пенсійним фондом України виплати пенсій. Інформуємо, що виплата за період з 4 по 20 липня здійснюється в повному обсязі,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у ПАТ запевняють, що "Укрпошта" своєчасно буде повідомляти своїх клієнтів про відновлення фінансування та зміни в графіку виплати пенсій за період з 18 по 25 липня.

"Запевняємо наших клієнтів, що Укрпошта робить усе можливе задля забезпечення найшвидшої виплати пенсій", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що першими у "черзі" на підвищення пенсії будуть чорнобильці та люди з великим трудовим стажем, але малою зарплатою. Мільйон громадян України вже з 1 липня отримають на 62 гривні підвищені пенсії відповідно до нового розміру прожиткового мінімуму.