Пенсії за липень виплачено всім українцям, – Гройсман

У п'ятницю, 27 липня, Пенсійний фонд України повністю завершив фінансування виплати пенсій за липень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

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"Інформація від Пенсійного фонду: щойно повністю завершили фінансування виплати пенсій за липень. Моє доручення виконано. Забезпечувати належний соціальний захист – наш обов'язок", – написав Гройсман.

Нагадаємо, виплати пенсій у липні проводилися із затримкою. Гройсман дав доручення Пенсійному фонду до кінця поточного тижня врегулювати дану ситуацію. Глава уряду призначив службове розслідування щодо дій керівника ПФ і керівників у регіонах.



Раніше в "Укрпошті" заявили, що затримки виплат пенсій, які почалися в Україні майже тиждень тому, пов'язані з тимчасовими технічними проблемами з боку Пенсійного фонду.