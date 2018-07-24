У Пенсійному фонді України пояснили затримку виплат пенсій
Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску.
Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України на офіційному сайті відомства.
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Зазначається, що з початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 мільярда гривень, зокрема 1,7 мільярда гривень протягом 24 липня.
Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі,
– зазначено у заяві.
Нагадаємо, що раніше в "Укрпошті" заявили, що затримки виплат пенсій, які почалися в Україні майже тиждень тому, пов'язані з тимчасовими технічними проблемами з боку Пенсійного фонду.
Джерело: 24 Канал
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