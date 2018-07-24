23:08
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, сьогодні
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

У Пенсійному фонді України пояснили затримку виплат пенсій

355 Читать новость на русском
Пенсійний фонд зробив заяву, щодо затримок виплат пенсій
Пенсійний фонд зробив заяву, щодо затримок виплат пенсій / Фото з відкритих джерел

Зміщення графіку фінансування виплат зумовлено касовими розривами надходження єдиного соціального внеску.

Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України на офіційному сайті відомства.

Читайте також: Мінфін склав рейтинг найбільш ризикових підприємств України

Зазначається, що з початку місяця на виплату пенсій спрямовано 24,9 мільярда гривень, зокрема 1,7 мільярда гривень протягом 24 липня.

Виплата пенсій у поточному місяці буде забезпечена фінансовим ресурсом в повному обсязі,
– зазначено у заяві.

Нагадаємо, що раніше в "Укрпошті" заявили, що затримки виплат пенсій, які почалися в Україні майже тиждень тому, пов'язані з тимчасовими технічними проблемами з боку Пенсійного фонду.

Теги: Новини України Пенсійний фонд України Гроші Пенсіонери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
сьогодні, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 1244
Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
сьогодні, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 818
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
сьогодні, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
2833
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
сьогодні, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 724
Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
сьогодні, 19:01 Стрибки долара і євро: чому не варто панікувати через курс валют
Яніна Ткачук 3426
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Гороскоп на 13 липня для всіх знаків зодіаку
 13 липня , 05:18
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук