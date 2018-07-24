В Пенсионном фонде Украины объяснили задержку выплат пенсий

Смещение графика финансирования выплат обусловлено кассовыми разрывами поступления единого социального взноса.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины на официальном сайте ведомства.

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Отмечается, что с начала месяца на выплату пенсий направлено 24,9 миллиарда гривен, в том числе 1,7 миллиарда гривен в течение 24 июля.

Выплата пенсий в текущем месяце будет обеспечена финансовым ресурсом в полном объеме,

– говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в "Укрпочте" заявили, что задержки выплат пенсий, которые начались в Украине почти неделю назад, связаны с временными техническими проблемами со стороны Пенсионного фонда.