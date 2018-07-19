Пенсионный возраст в Украине и других странах Европы: где меньше?

В Украине до сих пор ведутся дискуссии о повышении пенсионного возраста. Это было одним из требований МВФ для выделения очередного транша Украине, однако вызвало волну возмущений. Как показывает статистика, пенсионный возраст в Украине является одним из наименьших в Европе. Смотрите в инфографике 24 канала, в каком возрасте выходят на пенсию в других странах.

Пенсионный возраст в Украине не будут повышать как минимум 10 лет. По крайней мере так утверждают в Кабмине. Этого удалось достичь благодаря пенсионной реформе, в результате которой вырос страховой стаж. Поэтому украинские женщины дальше будут выходить на пенсию в 58,5 лет, а мужчины – в 60.

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Меньший, чем в Украине, пенсионный возраст для женщин – только в Молдове (58), Турции (58), Беларуси (56) и России (55). А вот пенсионный возраст мужчин в Украине таки самый низкий среди всех стран Европы. В 60 лет выходят на пенсию и мужчины в Турции, Словении и России. В остальных европейских странах пенсионный возраст выше.

Так, средний пенсионный возраст в Европе для женщин составляет 63,5 лет. Наивысший возраст – 67 лет – в Греции и Исландии. За ними следуют Португалия (66,33), Ирландия (66) и Нидерланды (66). За пенсионным возрастом мужчин первая пятерка почти такая же, только Италия сместила Нидерланды. А в среднем в Европе мужчины выходят на пенсию в 64,5 лет. Самая высокая норма – в Греции и Исландии – 67 лет.

Самый высокий пенсионный возраст – в Греции: 67 лет для женщин и мужчин

Среди северных стран самый низкий пенсионный возраст в Швеции – 61 год

64-66 – такой пенсионный возраст в странах Западной Европы, за исключением Франции и Австрии



Украина – в пятерке стран Европы с самым низким пенсионным возрастом