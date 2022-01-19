Пентагон говорит о готовности предоставить Украине дополнительную поддержку в сфере безопасности

Министерство обороны США подробно следит за ситуацией вблизи границ Украины. Там готовы предоставить ВСУ дополнительную поддержку для усиления оборонных возможностей.

Об этом на брифинге 18 января сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, Соединенные Штаты "продолжат искать способы помочь Украине защитить себя".

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Мы будем продолжать отслеживать ситуацию (вблизи границ Украины – 24 канал), и если нам потребуется одобрить решение с целью усиления защиты, мы это сделаем,

– сказал спикер оборонного ведомства.

Пресс-секретарь Пентагона также отметил, что они и дальше наблюдают многочисленное присутствие российских войск вокруг восточной и северо-восточной украинской границы.

"Это вызывает обеспокоенность, потому что указывает на нежелание россиян идти на деэскалацию", – добавил Джон Кирби.

Войска России возле Украины: что известно

Осенью американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. ГУР МОУ подтвердило такую ​​информацию. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что количество российских солдат у границ может расти. Он подчеркнул, что нашему государству противостоит миллионная армия.

В январе разведка США заявила, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину.

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