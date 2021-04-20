США перебросили истребители в Польшу для учений. Говорят, что это не связано с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

Так, это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Что известно об учениях

Однако, по словам Кирби, это часть ротационного присутствия США в Европе.

Это довольно рутинные маневры. Мы делаем это постоянно,

– сказал Кирби.

Заметим, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о прибытии десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское Командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое перебрасывание ВВС в Европе, используя польские аэродромы.

Dzisiaj do przyleciało kilkadziesiąt samolotów #F15 i #F16. @US_EUCOM ćwiczy szybki przerzut sił powietrznych w Europie z wykorzystaniem m. in. polskich lotnisk. Wspólnie ćwicząc, wzmacniamy bezpieczeństwo naszego regionu #StrongerTogether pic.twitter.com/MWrIzRswhG — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 19, 2021

Кроме того, Кирби прокомментировал присутствие российских войск возле украинской границы. В Пентагоне заявили, что их больше, чем в 2014 году. Более того, США не верят, что Россия наращивает свое присутствие для учений.

Обратите внимание! Ситуация на границе – напряженная. Россия стягивает туда войска. Кроме того, разведка предупредила о том, что агрессор может готовить провокации и пытаться продвинуться вглубь Украины.



Войска на границе / Инфографика 24 канала