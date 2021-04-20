В Пентагоне объяснили, зачем США перебрасывают истребители в Польшу
США перебросили истребители в Польшу для учений. Говорят, что это не связано с наращиванием российских войск на границе с Украиной.
Источник:Минобороны США
Так, это не конкретная реакция на события на границе с Украиной или в Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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Что известно об учениях
Однако, по словам Кирби, это часть ротационного присутствия США в Европе.
Это довольно рутинные маневры. Мы делаем это постоянно,
– сказал Кирби.
Заметим, министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о прибытии десятков американских самолетов F-15 и F-16. Европейское Командование вооруженных сил США отрабатывает быстрое перебрасывание ВВС в Европе, используя польские аэродромы.
Кроме того, Кирби прокомментировал присутствие российских войск возле украинской границы. В Пентагоне заявили, что их больше, чем в 2014 году. Более того, США не верят, что Россия наращивает свое присутствие для учений.
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