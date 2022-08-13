В Пентагоне оценили потери россиян от взрывов в Крыму: уничтожены не только самолеты
Источник:твиттер Jack Detsch
Министерство обороны США подсчитало, какие потери понесла россия в результате взрывов в Крыму 9 августа. По данным разведки штатов, там взорвались не только истребители.
Детали рассказал журналисту Джеку Детчу высокопоставленный чиновник Пентагона. Однако медийщик не раскрывает личность своего источника в оборонном ведомстве. Речь идет о взрывах, которые прогремели на военном аэродроме оккупантов возле Новофедоровки.
Кстати Forbes подсчитал, сколько стоили уничтоженные российские самолеты на аэродроме "Саки" в Крыму.
Какую технику россияне потеряли в Крыму
По данным разведки США, российские войска потеряли несколько типов самолетов. Количество не называют, однако известно о таких потерях:
- истребители;
- истребители-бомбардировщики;
- самолеты-разведчики.
Кроме этого, по данным американской разведки, в Крыму все же подорвались несколько складов боеприпасов.
Накануне свои подсчеты официально обнародовали в Минобороны Британии. Там отметили, что ликвидированы по меньшей мере 5 истребительных бомбардировщиков Су-24 и 3 многоцелевых истребителя Су-30.
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