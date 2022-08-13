В Пентагоне оценили потери россиян от взрывов в Крыму: уничтожены не только самолеты

Министерство обороны США подсчитало, какие потери понесла россия в результате взрывов в Крыму 9 августа. По данным разведки штатов, там взорвались не только истребители.

Детали рассказал журналисту Джеку Детчу высокопоставленный чиновник Пентагона. Однако медийщик не раскрывает личность своего источника в оборонном ведомстве. Речь идет о взрывах, которые прогремели на военном аэродроме оккупантов возле Новофедоровки.

Кстати Forbes подсчитал, сколько стоили уничтоженные российские самолеты на аэродроме "Саки" в Крыму.

Какую технику россияне потеряли в Крыму

По данным разведки США, российские войска потеряли несколько типов самолетов. Количество не называют, однако известно о таких потерях:

истребители;

истребители-бомбардировщики;

самолеты-разведчики.

Кроме этого, по данным американской разведки, в Крыму все же подорвались несколько складов боеприпасов.

Накануне свои подсчеты официально обнародовали в Минобороны Британии. Там отметили, что ликвидированы по меньшей мере 5 истребительных бомбардировщиков Су-24 и 3 многоцелевых истребителя Су-30.

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