Украина уже достигла уровня обороны, чтобы держать россиян в тупике, – Пентагон

Украина проделала большой путь укрепления армии и значительно повысила свой уровень обороноспособности. Этого уже достаточно, чтобы держать россиян в тупике.

Об этом сказал один из высших должностных лиц Министерства обороны США. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на трансляцию брифинга в Пентагоне за 28 июля. Несмотря на то, что уровень оснащения армии значительно вырос, военная помощь продолжает поступать. А теперь уже даже обе партии Конгресса поддерживают предоставление Украине дальнобойных ракет HIMARS.

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Как объясняют уровень обороны Украины

Чиновник Минобороны США отталкивался в своих выводах от данных, часть из которых не публичны. В частности, упомянул, что ВСУ имеют "не большие, а гигантские успехи" вокруг оккупированного Херсона.

Украина сейчас дошла до определенной точки и создала такой уровень обороны, который действительно держит россиян в тупике. Вероятно, для этого есть много причин,

– сказал представитель Пентагона.

Он объяснил, что в войне играет огромную роль моральное состояние и количество утрат. Кроме того, развились навыки украинских военных. "Украинцы стали очень эффективны в поиске и уничтожении российского командования и управления и уничтожении большого количества российского материала", – подытожил чиновник.

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