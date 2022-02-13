Пентагон отрицает факт захода американской подлодки в территориальные воды России

В Пентагоне заявили, что американские подлодки не проводили операций в российских территориальных водах. Информация, обнародованная в российских СМИ по этому поводу, ложная.

Об этом заявил представитель Индо-Тихоокеанского командования США Кайл Райнес.

Важно В России утверждают, что американская подлодка пересекла их воды

В то же время он подчеркнул, что корабли США безопасно действуют в международных водах.

Я не буду комментировать точное расположение наших подлодок, но мы летаем, плаваем и безопасно действуем в международных водах,

– подчеркнули в Пентагоне.

Что этому предшествовало

Ранее российские СМИ сообщали, что атомная подлодка ВМС США типа "Вирджиния" была обнаружена в территориальных водах России в районе Курил. Подлодку нашли противолодочный самолет Ил-38 и одна из подлодок Тихоокеанского флота во время плановых учений по поиску субмарины условного противника.

Экипаж якобы просили немедленно подняться на поверхность. В то же время российская сторона якобы получила отказ. После этого координаты субмарины передали отряду боевых кораблей во главе с фрегатом "Маршал Шапошников".

В Минобороны России заявили, что применили против лодки спецсредства. В то же время детали не раскрывали.

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