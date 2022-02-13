Про це заявив представник Індо-Тихоокеанського командування США Кайл Райнес.

Важливо У Росії стверджують, що американський підводний човен перетнув їхні води

Водночас він наголосили, що кораблі США безпечно діють у міжнародних водах.

Я не коментуватиму точне розташування наших підводних човнів, але ми літаємо, плаваємо і безпечно діємо в міжнародних водах,

– підкреслили у Пентагоні.

Що цьому передувало

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що атомний підводний човен ВМС США типу "Вірджинія" був виявлений у територіальних водах Росії у районі Курил. Підводний човен знайшли протичовновий літак Іл-38 та один з підводних човнів Тихоокеанського флоту під час планових навчань з пошуку субмарини умовного дека.

Екіпаж начебто просили негайно піднятися на поверхню. Водночас російська сторона нібито отримала відмову. Після цього координати субмарини передали загону бойових кораблів на чолі із фрегатом "Маршал Шапошников".

У Міноборони Росії заявили, що застосували проти човна спецзасоби. Водночас деталей не розкривали.

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