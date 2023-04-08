Пентагон расследует "слив" по контрнаступлению: есть причина

На днях в сети появились якобы секретные материалы о подготовке контрнаступления ВСУ. Некоторые факты указывают, что это фейк, а Пентагон начал собственное расследование.

Все обнародованные документы нужно тщательно проверять, ведь, с одной стороны, у них есть явно измененные данные, а с другой – Пентагон указывает на их частичную подлинность. Об этом 24 Каналу рассказал общественный политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Общеизвестен факт, что Украина готовится к контрнаступлению весной. Военная помощь Запада увеличивается и ускоряется, ВСУ получают все больше техники и оружия.

Наверное, это важный момент, в который нужно было "слить" эти документы, не понимая, как работает демократическое общество, попытаться что-то изменить в происходящем. Это то же, что когда на вас падает метеорит, выйти и сказать: "я не здесь, я в другом месте",

– добавил говорящий.

Расследование Пентагона

Прежде всего, все документы, которые появились в свободном доступе, нужно проверять, подчеркнул Рашкин. Уже сейчас очевидно, что некоторые данные там изменены. А учитывая то, что они изменены в пользу России, можно понять, кто к этому приложил свою руку.

Но с другой стороны, вероятно, они базируются на каком-то реальном документе, который кто-то, возможно, успел сфотографировать и это очень подозрительно и опасно с точки зрения Пентагона и ведомств, которые должны следить за этим,

– подчеркнул общественный деятель.

Поэтому Пентагон, по его словам, и проводит расследование, чтобы выяснить, как вообще любая информация могла попасть в руки кого-то, кто ее получить не должен.

Рашкин предположил, почему Пентагон расследует "слив" о контрнаступлении ВСУ: смотреть видео

Россия воспринимает только ложь

Рашкин предположил, что это могут быть абсолютно фейковые отчеты, но вероятность этого, по его мнению, невелика, ведь Пентагон признал, что это хоть измененные, но частично подлинные документы.

Россияне даже это должны были раскрасить в свой цвет, ведь там написано, что россиян погибло в 10 раз меньше, чем на самом деле. Наверное, такая страна, что нужно любую информацию корректировать, чтобы это стало ложью, иначе они это не воспринимают.

– резюмировал Рашкин.

Реакция Украины на так называемый "слив" секретных документов