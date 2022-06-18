Пентагон рассматривает возможность отправки в Украину дополнительных РСЗО Himars

Наши партнеры находятся в тесном контакте с ВСУ и стараются быстро реагировать на все запросы. Каждая их помощь приближает нашу победу.

Соединенные Штаты Америки пытаются сделать все, чтобы у Украины было все необходимое для эффективной борьбы за свой суверенитет. Вооруженные силы Украины имеют очень надежного партнера, прилагающего большие усилия для нашей победы.

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Дополнительные системы Himars для Украины.

Американские чиновники рассматривают возможность предоставления Украине дополнительных реактивных систем залпового огня Himars. В частности, четыре установки могут предоставить уже в рамках следующей помощи.

Поскольку на Востоке идет противостояние артиллерии, а у России очень большое преимущество в этом компоненте, США хотят усилить ВСУ, чтобы выровнять ситуацию на поле боя.

Как сообщили два представителя Министерства обороны США, Пентагон склонен предоставить Украине еще 4 РСЗО Himars уже в рамках следующего транша. Уже 3 установки США отправили, 3 единицы подобного оружия предоставляет Великобритания, еще 3 M270 ВСУ должна предоставить Германия.

Впрочем, решение о предоставлении Украины еще 4 Himars не окончательно, его обсуждают с союзниками и партнерами. Окончательное решение будет опираться на наиболее насущные нужды ВСУ.

Также в США не слишком спешат предоставлять Украине оружие большой дальности поражения. Они боятся, что ВСУ обстреливают объекты в России и уверяют, что даже оружие, которое предоставляют партнеры, может изменить ситуацию на поле боя.

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США предоставили Украине вертолеты Ми-17. Сначала они предназначались для использования в Афганистане.

Меткость наших героев не просто поражает – она шокирует. Только за три 7 благодаря 7 точным ударам нашим защитникам и защитницам удалось уничтожить 7 вражеских складов с боеприпасами на Донбассе. Оккупанты, чтобы заглушить слухи о фантастической точности ВСУ из оружия НАТО, стали обстреливать жилые кварталы Донецка и обвинять в этом ВСУ.

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