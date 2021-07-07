Пентагон разорвал скандальный контракт с Microsoft, из-за которого Amazon подавала в суд

Пентагон имел намерение создать единую инфраструктуру защиты JEDI – Joint Enterprise Defense Infrastructure. Ради этого объявили конкурс, в котором шла речь о 10 миллиардах долларов.

За победу в нем боролись настоящие гиганты отрасли – Amazon и Microsoft, и выиграл последний. Однако вдруг минобороны США отменило проект.

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Кибербезопасность Пентагона: 10 миллиардов не достанутся никому, но не все так просто

По условиям планируемого контракта, кто-то должен был взяться за модернизацию IT-операций Пентагона:

На это Соединенные Штаты Америки планировали выделить 10 миллиардов долларов.

Amazon и Microsoft выразили готовность браться за дело, но доверили его именно компании с "окнами".

Как вдруг Пентагон передумал:

Мол, требования времени изменились, достижения в области кибербезопасности выросли, а вместе с ними – и количество облачных вычислений.

Поэтому проект JEDI больше "не соответствует потребностям" минобороны.

Однако расстраиваться претендентам на немалую сумму не стоит:

Пентагон заверил, что будет новый контракт на другой проект – Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC).

А вместе с тем и пообещал спросить предложения по этому и у Amazon, и у Microsoft.

Ведь, мол, они до сих пор являются единственными поставщиками облачных услуг, которые могут удовлетворить потребности военного ведомства США.

Экономика или политика: могли повлиять на контракт Пентагона Трамп и Байден

Что интересно, на новость отреагировал и рынок акции: цена бумаг Microsoft немного упала, а вот в Amazon все стабильно.

Падение стоимости акций Microsoft объясняется тем, что именно эту компанию Пентагон в октябре 2019 официально объявил победителем конкурса на проект JEDI, рассчитанный на 10 лет.

Amazon еще тогда назвала победу конкурентов "необоснованной", и даже подала в суд.

Там считали, что это президент Дональд Трамп нажал на Пентагон, чтобы "победил" Microsoft, а не Amazon Джеффа Безоса (его тогдашний глава Белого дома громко критиковал, а вот Билла Гейтса будто бы и не трогал).

теперь у Microsoft есть основания упрекать Вашингтон – страной стал управлять Джо Байден, и Пентагон разрывает контракт, заключенный при прошлой власти.Впрочем, пока что официальных комментариев от обеих корпораций не поступало.