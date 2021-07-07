За перемогу в ньому боролися справжні гіганти галузі – Amazon і Microsoft, і виграв останній. Однак раптом міноборони США скасувало проєкт.

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Кібербезпека Пентагону: 10 мільярдів не дістануться нікому, але не все так просто

За умовами планованого контракту, хтось мав би взятися за модернізацію ІТ-операцій Пентагону:

На це Сполучені Штати Америки планували виділити 10 мільярдів доларів.

Amazon і Microsoft висловили готовність братися до справи, але довірили її саме компанії з "вікнами".

Аж раптом Пентагон передумав:

Мовляв, вимоги часу змінилися, досягнення в галузі кібербезпеки зросли, а разом із ними – і кількість хмарних обчислень.

Тож проєкт JEDI більше "не відповідає потребам" міноборони.

Однак розчаровуватися претендентам на чималеньку суму не варто:

Пентагон запевнив, що буде новий контракт на інший проєкт – Joint Warfighter Cloud Capability (JWCC).

А разом із тим і пообіцяв запитати пропозиції щодо цього і в Amazon, і в Microsoft.

Адже, мовляв, вони й досі є єдиними постачальниками хмарних послуг, які можуть задовольнити потреби військового відомства США.

Економіка чи політика: чи могли вплинути на контракт Пентагону Трамп та Байден

Що цікаво, на новину відреагував і ринок акції: ціна паперів Microsoft трохи впала, а от в Amazon все стабільно.

Падіння вартості акцій Microsoft пояснюється тим, що саме цю компанію Пентагон у жовтні 2019 офіційно оголосив переможцем конкурсу на проєкт JEDI, розрахований на 10 років.

Amazon ще тоді назвала перемогу конкурентів "необґрунтованою", і навіть подала до суду.

Там вважали, що це президент Дональд Трамп натиснув на Пентагон, щоб "переміг" Microsoft, а не Amazon Джеффа Безоса (його тодішній глава Білого дому гучно критикував, а от Біла Гейтса начебто й не займав).

Що у підсумку: тепер у Microsoft є підстави дорікати Вашингтонові – країною почав керувати Джо Байден, і Пентагон розриває контракт, укладений за минулої влади.



Утім, наразі офіційних коментарів від обох корпорацій не надходило.