Как Пентагон сыграл на опережение в кровавом сценарии Москвы для Донбасса

Вчера (3 февраля) официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия готовила фейковый видео-ролик о нанесении удара ВСУ по неподконтрольной Киеву территории Донбасса или России.

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Это побудило бы Москву действовать соизмеримо "угрозе" со стороны Украины. Ролик должен был быть "очень натуралистическим, в нем должны были присутствовать "трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники".

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Фактически, Джон Кирби озвучил один из тех сценариев, который Россия могла использовать для создания пресловутого casus belli, послужившего бы поводом для вторжения в Украину.

Но возникает вопрос, почему этот сценарий на уровне Пентагона был озвучен именно сейчас, и в целом – зачем подобного рода озвучивание? Начнем отвечать со второй части вопроса.

Кто предупрежден, тот вооружен

В комментариях под своими материалами, которые посвящены вероятным российским провокациям, я очень часто встречаю очень "мудрые" замечания о том, что это все "много текста" как "вилами по воде". Многим кажется, что когда провокация совершена, необходимо ее развенчивать и доказывать поддельность по горячим, реальным следам, а не заниматься теорией.

Собственно, в этом и есть вся "мудрость" тех, кто не понимает, что такое удар и оповещение на опережение.

Еще в декабре 2021 года министр обороны Сергей Шойгу анонсировал подобного рода провокацию, заявив, что на линию фронта на Донбассе прибыли некие американские наемники с химическим оружием, целью которых являлась организация химической атаки.

Это заявление тут же было озвучено в украинских и западных СМИ не с позиции обвинения Сергеем Шойгу Украины и США в подготовке подобного акта, а как явный сигнал того, что готовит сама Россия.

И вот, за окном февраль 2022 года, а химической атаки все нет и нет. А если бы ее Россия осуществила, то были бы жертвы как среди мирного населения, так и сопутствующие колоссальные жертвы в случае использования этого акта для вторжения. И тогда расследование по горячим следам, мягко говоря, теряло бы свой смысл и актуальность, с учетом тысяч жертв и боевых действий.

Кровавые планы

Фактически, на протяжении последних месяцев в открытый доступ поступало множество сообщений о тех или иных сценариях в формате casus belli, которые Россия планировала реализовать. И каждый из этих сценариев, получая огласку, нивелировал неожиданность провокации.

А провокация, о подготовке которой известно в открытых источниках, в определенном смысле теряет свою актуальность. И чем чаще о ней упоминают, тем маловероятнее становится ее применение.

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Армия фейкометов

Теперь же перейдем к первой части вопроса, а именно – почему именно сейчас? Дело в том, что любая гибридная провокация обусловлена не только тщательной и не всегда тщательной, но подготовкой к ее совершению, но и присутствием российских пропагандистских СМИ.

В рамках конфликтов у России есть свой пул так называемых "военных корреспондентов", которые уже годами выполняют функции манипуляторов и распространителей фейков.

Они хорошо известны, и появление их в тех или иных горячих точках заранее вызывает настороженность, ведь в таком случае следует ожидать провокацию и распространение фейков.



Перед провокациями Россия всегда бросает на Донбасс "десант" своих пропагандистов / Фото с LiveJournal zloy_odessit

В частности, на Донбасс сейчас свозят основную когорту кровавых военкоров, среди которых – уже находящиеся на оккупированных территориях Семен Пегов и Дмитрий Стешин. Их присутствие там и подъезд представителей других пропагандистских СМИ говорило о том, что Россия готовит провокацию, которую именно эти псевдожурналисты и будут освещать.

А потому Пентагон, зная о готовящейся провокации и всех сопутствующих тенденциях, сработал на опережение. И с учетом реакции российского пропагандистского сегмента, которая затронула самые верха, что побудило даже оправдываться Дмитрия Пескова, Пентагон нанес весьма своевременный удар на опережение.

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