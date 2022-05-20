Пентагон уничтожил последнюю ракету М55 с химическим оружием

Программа Министерства обороны по химической демилитаризации США достигла важного исторического момента. В штатах была уничтожена последняя ракета M55.

Ракета M55 содержит ядовитый агент или нервно-паралитический агент VX. Последний такой экземпляр был уничтожен на экспериментальном заводе Blue Grass в Ричмондите 19 апреля 2022 года.

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Таким образом, в США уничтожили весь запас нервно-паралитического вещества VX. Страна соблюдает договор и международные обязательства по Конвенции о химическом оружии. Остальные запасы химического оружия планируют уничтожить до 2023 года.

Уничтожение ракет VX M55 началось 9 июля 2021 года. Под наблюдением обученных операторов и международных инспекторов было разобрано и обезврежено около 18 000 таких ракет.

Когда была подписана КХЗ, все были согласны с тем, что химическое оружие является одним из самых бесчеловечных видов оружия массового уничтожения и что его использование и производство должны быть прекращены.

– отметила помощница министра обороны по ядерным, химическим и противоракетным вопросам Дебора Дж. Розенблюм

При этом она добавила, что такие страны как Сирия и Россия не выполнили обязательства Конвенции о химическом оружии. Используя возможность, Розенблюм выступила за соблюдение норм, запрещающих владение химическим оружием и его использование.

Компания США по ликвидации своих запасов химического оружия несколько задержалась, поскольку необходимо было придумать, как ее обезвредить без угрозы окружающей среде и здоровью населения.

Россия и химическое оружие

В сентябре 2017 года Россия сообщила, что завершила уничтожение запаса химического оружия. Однако, как свидетельствует использование Россией ядовитого вещества "Новичок" при убийстве Сергея и Юлии Скрипачей в 2018 году и при покушении на Алексея Навального в августе 2020 года, в стране явно осталось химическое оружие.

Использовали ли русские химическое оружие в Украине:

Известно, что в 2022 году россияне использовали против защитников Мариуполя и мирных жителей "Азовстали" слезоточивый газ, сброшенный с БПЛА. Даже в ОБСЕ признали, что похоже, что в его составе были химические вещества .

А после пребывания российских военных на Сумщине в селе Белка обнаружили остатки химического оружия, в том числе зарин .

19 мая советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что у украинских военнослужащих в Харьковской области фиксируют симптомы химического отравления . Но информацию еще проверяют.

Эксперты на международные партнеры опасаются, что россияне могут использовать в Украине химическое оружие массового поражения.

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