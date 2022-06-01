В Пентагоне и Белом доме уже думают о финальной стадии войны, – Пионтковский

Победа Украины в войне будет означать конец России. Мир ждет, когда Кремль станет слабее.

Об этом для 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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"Я считаю, что в Пентагоне и Белом доме уже думают о финальной стадии войны. Путин хочет превратить войну в "великую отечественную", что якобы Запад угрожает всей России, а ее народ хотят уничтожить", - сказал Пионтковский.

Все решат на поле боя

Российская пропаганда говорит, что Запад налагает санкции не на власть, а на "простых россиян", потому что хочет всех здесь уничтожить. Заявляют, что весь Запад объединился против России. По словам Пионтковского, это находит какой-то отклик у россиян, но все будет меняться во время военных действий, все будут решаться на поле битвы.

В случае победы Украины у Путина все разрушится. Если Россия отступит с территории Украины, то это на десятилетие отразит амбиции у этого государства, если она еще сохранится.

– заявил Пионтковский.

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Что означает ослабление России

Публицист объяснил, что Запад сочтет Россию ослабленной только после того, как Украина полностью восстановит свою территориальную целостность. Он считает, что все для России завершится после падения Донецка

"Это объективно, потому что вы представьте, что будет происходить в Москве после такого поражения. Опасность в том, что это ослабление Кремль будет вкладывать в головы людей как идею, что страшные украинцы и европейцы уничтожают русский народ так, как хотел сделать Гитлер", – рассказал публицист.

Кто не хочет победы Украины

Пионтковский считает, что когда Россия говорит якобы о готовности к переговорам, то это общий проект Владимира Путина, Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги. Три европейских лидера не заинтересованы в победе Украины.

"Их пугает победа Украины, потому что элита Франции, Германии и Италии глубоко финансово и идеологически коррумпирована путинским режимом", – заверил Пионтковский.

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