Такое заявление во время слушаний в комитете по вооруженным силам Палаты представителей США сделал генерал Марк Милли, который возглавляет комитет начальников Штатов.
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Пентагон о летальном оружии Украины
Генерал подтвердил важность военной поддержки Украины летальным оружием. На вопрос конгрессмена-республиканца Майкла Тернера, заслуживает ли Украина такой поддержки со стороны США, генерал Милли твердо ответил: "Да".
Представитель Пентагона также подчеркнул, что Соединенные Штаты предоставляли Украине летальное оружие и в прошлом, но летальное оружие – исключительно на "оборонительные цели".
"Заморозка" помощи Украине от США: что известно
- Ранее издание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Белый дом якобы после встречи Джо Байдена и Путина остановил выплату 100-миллионной военной помощи Украине.
- Впоследствии советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан объяснил, что речь идет о дополнительном пакете, который планировали предоставить в случае, если Россия продолжит обострять ситуацию возле украинских границ.