Таку заяву під час слухань у комітеті з питань Збройних сил Палати представників США зробив генерал Марк Міллі, який очолює комітет начальників штатів.
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Пентагон про летальну зброю Україні
Генерал підтвердив важливість військової підтримки України летальною зброєю. На питання конгресмена-республіканця Майкла Тернера, чи заслуговує Україна такої підтримки зі сторони США, генерал Міллі твердо відповів: "Так".
Представник Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати "надавали Україні летальну зброю і в минулому, але летальну зброю – винятково на оборонні цілі".
"Замороження" допомоги Україні від США: що відомо
- Раніше видання Politico, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Білий дім начебто після зустрічі Джо Байдена та Путіна зупинив виплату 100-мільйонної військової допомоги Україні.
- Згодом радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван пояснив, що мовиться про додатковий пакет, який планували надати у випадку, якщо Росія продовжить загострювати ситуацію біля українських кордонів.