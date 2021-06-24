Таку заяву під час слухань у комітеті з питань Збройних сил Палати представників США зробив генерал Марк Міллі, який очолює комітет начальників штатів.

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Пентагон про летальну зброю Україні

Генерал підтвердив важливість військової підтримки України летальною зброєю. На питання конгресмена-республіканця Майкла Тернера, чи заслуговує Україна такої підтримки зі сторони США, генерал Міллі твердо відповів: "Так".

Представник Пентагону також наголосив, що Сполучені Штати "надавали Україні летальну зброю і в минулому, але летальну зброю – винятково на оборонні цілі".

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