В Пентагоне не верят в "шаг доброй воли" россиян относительно Змеиного

В Минобороны США также не верят, что россияне сбежали из Змеиного ради "жеста доброй воли". На самом деле к такому "жесту" их принудили "Гарпуны".

Представитель Пентагона отметил, что украинцы спешно оказывали давление на кафиров. В частности, с помощью "Гарпунов".

К теме На Змеином ВСУ зачищают остатки "доброй воли" кафиров: какая ситуация в Черном море

ВСУ усложнили россиянам операций на Змеином. Оккупанты стали уязвимы для украинских ударов, поэтому Россия покинула остров.

Следовательно, Украине стало гораздо легче защищать Одессу. Чиновник считает, что благодаря этому в будущем будет проще открыть пути для судоходства.

Успехи использования западного оружия

Он добавил, что Украина только начала использовать системы HIMARS, они могут поражать цели на расстоянии до 64 километров. Поскольку ВСУ удачно используют западное орудие, русский потенциал слабеет.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что Россия сознательно обстреляла торговый центр в Кременчуге, опроверг оправдание Путина.

Увольнение Змеиного: что известно

30 июня стало известно о ракетных и артиллерийских ударах ВСУ по врагу на острове Змеиный. Появилась информация, что россияне понесли значительные потери и начали бежать.

Впоследствии это подтвердил главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. Он обнародовал видео, на котором была видна атака по россиянам на острове.

1 июля украинские военные зачищали остров, врага там уже нет. Уничтожили "Град", "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерну и район укрытия другой техники.

Смотрите также – российская авиация снова атаковала Змеиный: видео