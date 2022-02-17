В Пентагоне заявили, что российская армия увеличивает запасы крови

Глава Пентагона заявил, что вооруженные силы России увеличивают банк крови. Вероятно, ею запаслись, чтобы спасать своих пострадавших военных в случае нападения на Украину.

Такие вещи не делают без причины, – глава Пентагона

По словам Ллойда Остина, агрессор медленно перебрасывает свои войска все ближе к границе Украины. Так, министр опроверг заявление Кремля о якобы отводе войск.

Рекомендуем Выстоим однозначно, – Галушкин о вероятности полномасштабного вторжения

Мы видим, как они запасаются кровью. Я не понаслышке знаю, что такие вещи не делают без причины. Вы, конечно, не делаете этого, если собираетесь взять вещи и идти домой,

– подчеркнул Ллойд Остин.

Ранее Минобороны Украины опровергло эту информацию

О том, что агрессор отправил дополнительную кровь своим военным под границей Украины, со ссылкой на собственные источники заявило авторитетное британское издание Reuters. Кстати, это было еще в конце января. Журналисты отметили, что Кремль направил к границе медикаменты и оборудование. Такие действия называли главным показателем готовности к наступлению.

Однако в Министерстве обороны Украины эту информацию опровергли. Заместитель главы ведомства Анна Маляр отметила, что такие сообщения являются элементом информационно-психологической войны, ведь имеют целью распространить страх и панику среди украинцев.

Смотрите видео о мощных военных учениях ВСУ "Метель-2022":

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, потому что мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он почувствует достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!