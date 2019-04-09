Пентхаус в небоскребе по мотиву игры " Дженга"

Роскошный пентхаус на 60-м этаже небоскреба по проекту швейцарского архитектурного бюро Herzog & de Meuron выставили на продажу за 29,5 миллионов долларов. Вашими соседями могут стать хип-хоп музыкант Фрэнк Оушен и актер Кигэн-Майкл Ки.

60-этажный стеклянный небоскреб швейцарской архитектурной фирмы Herzog&de Meuron в Нижнем Манхэттене постоянно сравнивают с настольной игрой "Дженга" из-за похожей конструкции. Апартаменты там уже купили такие звезды, как музыкант Фрэнк Оушен, актер Кигэн-Майкл Ки и архитектор Ли Минделу.

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Светлый пентхаус с панорамными окнами площадью 483 квадратных метров пока ждет своего хозяина. Ремонт там уже закончили по проекту Джейна Сайденберга с Studio D, поэтому счастливчик сможет сразу въехать туда, заплатив 29,5 миллионов долларов.

Открытая планировка и высокие панорамные окна позволяют любоваться горизонтом из любой точки квартиры. Мебель в духе mid-century в нейтральных тонах – ничто не отвлекает от захватывающих видов снаружи.

На открытой террасе площадью 111 квадратных метров, есть место для 30 человек. Там можно поужинать под звездами, а потом пойти погреться к камину в гостиной. Кухонный остров в форме рояля изготовлен из гранита Absolute Black и имеет скульптурную плавающую столешницу с поверхностью от Miele. Холодильник и морозильник Sub-Zero аккуратно скрыты за стеклянными панелями.

Угловая спальня выходит на запад и имеет отдельную террасу с видом на реку Гудзон. Стены ванной выложены узкой мраморной плиткой, а теплые полы – травертином.

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