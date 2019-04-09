Пентхаус в хмарочосі за мотивом гри "Дженга"

Розкішний пентхаус на 60-му поверсі хмарочоса за проектом швейцарського архітектурного бюро Herzog & de Meuron виставили на продаж за 29,5 мільйонів доларів. Вашими сусідами можуть стати хіп-хоп музикант Френк Оушен і актор Кіген-Майкл Кі.

60-поверховий скляний хмарочос швейцарської архітектурної фірми Herzog&de Meuron в Нижньому Манхеттені постійно порівнюють з настільною грою "Дженга" через схожу конструкцію. Апартаменти там вже купили такі зірки, як: музикант Френк Оушен, актор Кіген-Майкл Кі і архітектор Лі Мінделу.

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Світлий пентхаус з панорамними вікнами площею 483 квадратних метрів поки чекає свого господаря. Ремонт там уже завершили за проектом Джейна Сайденберга з Studio D, тому щасливчик зможе одразу в'їхати туди, заплативши 29,5 мільйонів доларів.

Відкрите планування і високі панорамні вікна дозволяють милуватися горизонтом з будь-якої точки квартири. Меблі в дусі mid-century в нейтральних тонах – ніщо не відволікає від захоплюючих видів зовні.

На відкритій терасі площею 111 квадратних метрів, є місце для 30 осіб. Там можна повечеряти під зірками, а потім піти погрітися до каміна у вітальні. Кухонний острів у формі рояля виготовлений з граніту Absolute Black і має скульптурну плаваючу стільницю з поверхнею від Miele. Холодильник і морозильник Sub-Zero акуратно приховані за скляними панелями.



Кутова спальня виходить на захід і має окрему терасу з видом на річку Гудзон. Стіни ванної викладені вузької мармуровою плиткою, а теплі підлоги – травертином.