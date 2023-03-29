Компания решила вернуться к классическому красно-бело-синему глобусу с волнистыми линиями. Pepsi представит новый дизайн в Северной Америке этой осенью к 125-летию бренда, а во всем мире – в 2024 году, "ознаменующем следующую эру бренда, устремленную в будущее".

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Надпись Pepsi повернули внутрь круга на белой полосе

"В PepsiCo мы разрабатываем наши бренды так, чтобы они рассказывали убедительную и целостную историю. Pepsi является ярким примером бренда, который на протяжении 125 лет постоянно переосмысливает себя, чтобы оставаться частью попкультуры и частью жизни людей", – сказал старший вице-президент и главный дизайнер PepsiCo Мауро Порчини.

Мы разработали новую айдентику бренда, чтобы связать будущие поколения с наследием нашего бренда, соединив отличия из нашей истории с современными элементами, чтобы показать наше смелое видение будущего,

– добавил он.

В компании отметили, что обновленная цветовая палитра включает синий и черный цвета, которые придают контрасту, яркости и современности классической цветовой гамме Pepsi.

В Pepsi представили новый логотип напитка: смотрите видео

Среди ключевых элементов обновленного дизайна – надпись Pepsi повернули внутрь круга на белую полосу, также учитывая "постоянный фокус бренда на Pepsi Zero Sugar".



Как менялся логотип Pepsi / Фото Pepsi

В дизайне использован черный цвет, что "еще больше подчеркивает приверженность бренда Pepsi Zero Sugar в будущем".

Обратите внимание. PepsiCo Inc заявила, что прекратила производство Pepsi, 7UP и Mountain Dew в России спустя почти шесть месяцев после того, как американская компания заявила, что приостановит продажи и производство после вторжения России в Украину.