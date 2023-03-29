Компанія вирішила повернутись до класичного червоно-біло-синього глобуса з хвилястими лініями. Pepsi представить новий дизайн у Північній Америці цієї осені до 125-річчя бренду, а в усьому світі – у 2024 році, "що ознаменує наступну еру бренду, спрямовану в майбутнє".

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Напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу

"У PepsiCo ми розробляємо наші бренди так, щоб вони розповідали переконливу та цілісну історію. Pepsi є яскравим прикладом бренду, який протягом 125 років постійно переосмислює себе, щоб залишатися частиною попкультури та частиною життя людей", – сказав старший віцепрезидент та головний дизайнер PepsiCo Мауро Порчіні.

Ми розробили нову айдентику бренду, щоб пов'язати майбутні покоління зі спадщиною нашого бренду, поєднавши відмінності з нашої історії з сучасними елементами, щоб показати наше сміливе бачення майбутнього,

– додав він.

У компанії зазначили, що оновлена кольорова палітра включає синій та чорний кольори, які додають контрасту, яскравості та сучасності класичній кольоровій гамі Pepsi.

У Pepsi представили новий логотип напою: дивіться відео

Серед ключових елементів оновленого дизайну – напис Pepsi повернули всередину кола на білу смугу, також, враховуючи "постійний фокус бренду на Pepsi Zero Sugar".



Як змінювався логотип Pepsi / Фото Pepsi

У дизайні використано чорний колір, що "ще більше підкреслює прихильність бренду до Pepsi Zero Sugar у майбутньому".

Зверніть увагу. PepsiCo Inc заявила, що припинила виробництво Pepsi, 7UP і Mountain Dew у Росії майже через шість місяців після того, як американська компанія заявила, що призупинить продажі та виробництво після вторгнення Росії в Україну.