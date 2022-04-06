Перебить огласку о Бучанской резне: россияне в форме ВСУ готовятся убить тысячи гражданских

Террористическое командование в Кремле задумало ужасное преступление против человечности, чтобы обвинить в нем Украину и попытаться информационно перебить огласку о совершенных россиянами кровавых убийствах в Буче. Для этой акции московский фюрер решил привлечь готовое ко всему население Донбасса.

По данным источников 24 канала в разведке, для съемок якобы "убийств украинскими военными гражданских в Мариуполе" оккупанты 4 и 5 апреля массово мобилизовывают наркоманов и алкоголиков. Выбирают именно таких, от которых не осталось ничего человеческого, которые готовы на что угодно ради водки и дозы.

На Донбассе командиры начали убивать боевиков ради миллионных компенсаций

Для съемок "преступлений ВСУ" привлекут представителей российских телеканалов, операторов беспилотников. Также снимать могут на камеры видеонаблюдения, которые заранее поставят на места казней.

Использовать будут украинские документы и форму ВСУ

Как утверждают разведчики, Путин, а также руководители министерства иностранных дел и минобороны России решили, что огласка военных преступлений оккупантов в Буче все же лишняя и такая, что вредит стране-террористу.

Поскольку убедить мир в том, что военные ВС РФ не виновные в совершении жутких и хладнокровных убийств, абсолютно нереально, в Кремле решили действовать более решительно – создать собственную информационную кампанию. Конечно, еще более кровавую и показательную.

Российские террористы собирают немалую группу нелюдей, которых переоденут в форму Вооруженных сил Украины и заставят на камеру убивать гражданских людей с особой жестокостью.

Вполне вероятно, что режиссеры этого преступления постараются создать "неопровержимые" доказательства реальности этих записей, поэтому будут снимать не только на профессиональное оборудование, но и на БПЛА, мобильные телефоны и камеры видеонаблюдения. Лишь бы все выглядело так, что кадры были сняты случайно.

Исполнителей для этого кровавого действа активно отлавливали и мобилизовывали в разных районах Луганщины и Донетчины с помощью участковых "полицейских". После этого будущих преступников принудительно отконвоировали в Дебальцево.

Наркоманам и зависимым от алкоголя обеспечили сухой закон, чтобы они максимально страдали и были готовы на любые действия ради глотка водки или получения дозы.

По замыслу россиян, переодетые боевики должны разговаривать между собой на украинском и убивать прохожих гражданских, заходить в квартиры людей и показательно их казнить.

После убийств пропагандисты должны показать доказательства того, что преступники имеют что-то "общее" с ВСУ. Сделать это планируют, демонстрируя украинские паспорта и другие документы.

Может быть, что будут показывать военные билеты и удостоверения с данными настоящих защитников Украины. Для этого будут использовать документы пленных, погибших или просто заполнят пустые бланки, полученные с временно захваченных территорий.

Каждому, кто убьет по меньшей мере 10 человек, обещают 1 – 2 выходных и безграничный доступ к наркотическим веществам и алкоголю.

Бучанская резня может показаться мелочью

В Кремле хотят создать настолько масштабную информационную акцию, чтобы преступления российских военных в Буче, Ирпене и Бородянке казались миру мелочью. Из-за этого военные преступники из России задумали убить от 100 до тысячи человек.

Когда именно россияне могут попытаться провести эту кровавую акцию, неизвестно. Однако в разведке говорят, что убийства могут произойти в ближайшее время. Вполне вероятно, что будут убивать наркоманы непосредственно в Дебальцево, чтобы у россиян было меньше проблем с логистикой и организацией процесса. Впрочем, мобилизованных для этого дела могут отвезти в Мариуполь.

Кроме того, нельзя исключать, что уже после массовых убийств россияне будут пытаться заставить пленных украинцев оговорить себя и признаться в содеянном. Также на камеру рассказывать о своем "военном пути" и уничтожении гражданских могут и сами мобилизованные, которые будут представляться солдатами ВСУ.