Баллистика без предупреждения: как США могут использовать разведданные для оказания давления на Украину

Россия вновь атаковала Киев и Киевскую область баллистическими ракетами и нанесла удары по энергетике в 11 областях Украины. После обстрелов по меньшей мере 550 тысяч семей остались без света, а Владимир Зеленский сообщил, что партнеры вновь не предоставили заблаговременного предупреждения о российских баллистических ракетах.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала высказал предположение, что повторяющиеся проблемы с передачей разведданных могут быть частью давления со стороны администрации Дональда Трампа на Украину. Он объяснил, почему Вашингтон мог бы действовать избирательно и как привлечь внимание американского общества к последствиям таких ограничений.

Перебои с разведданными могут быть неслучайными

После последней российской атаки вновь встал вопрос, почему Украина не всегда своевременно получает информацию о запусках баллистических ракет. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не располагает достаточными данными, чтобы подтвердить сообщения об отсутствии предупреждений, но признал, что несколькими днями ранее возникла программная проблема в системе раннего оповещения.

Ее причины изучает Европейское командование США. Однако трудности с передачей информации возникают уже не впервые, а параллельно украинские военные столкнулись с ограничениями скорости работы Starshield, военной версии Starlink. Сочетание этих проблем вызывает подозрения, хотя технические неисправности также нельзя исключать.

Технические сбои возможны. Но когда все это вместе: проблемы со Starlink, ограничение скорости Starshield и сбои с предоставлением предупредительной информации, которые повторяются как минимум неделю, – это выглядит не случайно. Это скорее похоже на инструменты точечного давления на Украину,

– предположил Фесенко.

При этом американские системы не прекратили работу полностью. Связь продолжает функционировать, информация об угрозах поступает, хотя местами с задержками, а представители Вашингтона отрицают намеренное введение ограничений.

Открытое признание такого давления могло бы создать проблемы для Белого дома накануне выборов в Конгресс 3 ноября. Ведь решения, затрудняющие защиту украинцев от российских атак, способны вызвать критику не только среди противников Трампа, но и у части его сторонников.

Впрочем, война в Украине не является главной темой американской предвыборной кампании. Гораздо больше внимания избиратели уделяют внутренним экономическим проблемам, особенно высоким ценам на топливо. Этим уже пользуются сторонники президента, пытаясь связать подорожание дизельного топлива с украинскими ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп уже начинает обвинять Украину, а самые радикальные сторонники Трампа делают это уже как минимум неделю. Они обвиняют Украину в том, что она специально наносит удары по российским НПЗ, чтобы помочь демократам выиграть эти выборы. Это уже предвыборная технология,

– пояснил политолог.

Такая риторика позволяет переводить недовольство ценами на топливо в политические обвинения против Киева. Однако официально подтверждать ограничения спутниковой связи или разведданных администрации Трампа было бы невыгодно, поскольку это дало бы оппонентам еще один повод для критики накануне голосования.

Последствия ограничений нужно показать американскому обществу

Проблемы со спутниковой связью и предупреждениями о ракетных пусках напрямую влияют на защиту украинских городов. Starshield используют, в частности, при работе дронов-перехватчиков, которым нужно быстро приближаться к российским реактивным беспилотникам. А без своевременной информации о баллистической угрозе у людей остается значительно меньше времени, чтобы добраться до укрытий.

Чтобы оказать влияние на администрацию Трампа, Украине стоит изменить акценты в публичном диалоге с Соединенными Штатами. Обвинения в помощи Путину вряд ли заставят американского президента отказаться от своей политики, зато угроза жизни гражданских лиц может найти отклик у более широкой аудитории.

Не просто говорить, что это помогает Путину. Это, к сожалению, не работает. На Трампа это точно не влияет. А вот гуманитарный фактор, связанный еще и с религиозными ценностями. Цена жизни, что нужно спасать людей. Вот на этом нужно делать акцент,

– подчеркнул Фесенко.

Об опасности таких сбоев должны говорить американские журналисты, блогеры и представители протестантских общин. К этой работе стоит активнее присоединяться и украинской диаспоре в США, среди которой также есть сторонники Трампа. Чем больше американцев будут понимать, как проблемы со связью и оповещениями влияют на жизнь людей, тем сложнее Белому дому будет оставлять эти вопросы без ответа.

При этом ситуация с передачей разведывательной информации не является однозначной. Представитель Воздушных сил Украины сообщил, что предупреждения о первой волне последней атаки не было, но о второй волне оно уже поступило. Накануне также появлялась информация со ссылкой на американские источники об угрозе массированного комбинированного удара в течение следующих 48 часов.

Такие общие сообщения позволяют подготовиться к возможной атаке, но не заменяют оперативных данных о конкретных пусках. Особенно это важно во время ударов баллистическими ракетами, которые Россия запускает недалеко от украинской границы.

Часть российских баллистических ракет запускается из соседних с Украиной областей – Брянской и Курской. Время подлета – от двух до трех-пяти минут. И просто сигнал тревоги не успевает. Он поступит одновременно с прилетом ракеты,

– пояснил Фесенко.

Подобные случаи происходили еще летом, поэтому опоздание сигнала тревоги само по себе не доказывает умышленного ограничения информации со стороны США. Однако повторяющиеся сбои в сочетании с проблемами Starshield дают основания подозревать избирательное давление со стороны Вашингтона.

Накануне выборов в Конгресс широкое освещение этой проблемы в США могло бы усилить общественную критику администрации Трампа. Особенно важно, чтобы американская аудитория увидела не только политический конфликт между Вашингтоном и Киевом, но и то, как задержки предупреждений и ограничения связи могут сказываться на защите мирных украинцев.

Фесенко о перебоях с разведданными США: смотрите видео